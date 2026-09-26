Вернут ли деньги: первое слушание по возврату билетов на Канье Уэста

Первое слушание по возврату билетов на Канье Уэста может состояться в октябре

Слушание о возврате билетов на концерт Канье Уэста может состояться уже в начале октября. Об этом 5-tv.ru сообщил поклонник рэпера Максим Фикунов, купивший билеты.

По его словам, «Газпром Арена», открещивающаяся от концерта, будет третьей стороной в слушании.

КонцертAccess Opera в личной переписке подтвердило ему отмену выступления. Еще несколько знакомых Фикунова, оказавшихся в подобной ситуации, готовы к коллективному иску.

«Последнее, за что мы цеплялись как фанаты — это информация с сайта мирового турне. Когда информация оттуда пропала, мы стали искать людей, на которых можно выйти, чтобы задать им вопросы», — отметил потерпевший.

На данный момент пострадавшие обратились официально обратились в банк со всеми доказательствами в надежде на возврат средств.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее заявление концертного агентства Access Opera, которое выступает партнером концертного тура Канье Уэста в России. В нем не подтверждается отмена выступления рэпера в северной столице.

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