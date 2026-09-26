Элемент «Заика»: российский гимнаст сделал открытие на кольцах

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Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Его сложность составляет 0,8 балла.

Российский гимнаст Заика стал автором элемента на кольцах

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Российский гимнаст Заика стал автором элемента на кольцах

Илья Заика вошел в историю гимнастики: россиянин придумал новый элемент на кольцах, который назвали его фамилией. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«По правилам спортивной гимнастики новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях», — отметили в сообщении службы в Telegram-канале.

Илья Заика дебютировал с новым элементом на этапе FIG World Challenge Cup в Париже и успешно его выполнил. Упражнение — подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой — засчитано рабочей группой под названием «Заика». Его сложность составляет сложность 0,8 балла, он отнесен к группе H. В квалификации гимнаст получил 14,500 балла при сложности 5,8 и вышел в финал с первого места.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлия Чумгалакова принесла золото России. Спортсменка представила женскую сборную России по боксу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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