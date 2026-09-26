Лавров назвал качества, которыми должен обладать новый генсек ООН

Лавров заявил о необходимости беспристрастного генсека ООН

Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН будет учитывать интересы всего мирового сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Расчитываем, что новый генеральный секретарь будет все-таки представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что кандидат на этот пост должен соответствовать требованиям, закрепленным в уставе ООН. Среди них он назвал беспристрастность, непредвзятость и выполнение обязанностей главного административного лица организации.

Лавров также добавил, что среди претендентов на должность есть кандидаты, которые обладают необходимыми качествами и могут занимать этот пост.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров заявил о необходимости борьбы с проявлениями неонацизма и выразил мнение, что подобные явления наблюдаются не только на Украине, но и в некоторых странах Европы.

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