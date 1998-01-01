В посольстве РФ в Великобритании не уверены, что Скрипали живы

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Представители дипломатической миссии отметили — они «не могут констатировать факта», что Юлия и Сергей Скрипаль действительно в порядке.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Скрипаля 574

Российское посольство в Великобритании не может подтвердить, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия все еще живы. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали об ухудшении состояния Сергея Скрипаляо том, что мужчине придется пробыть под наблюдением врачей еще какое-то время.

— Юлия же появилась на экране всего однажды, в мае 2018 года, в формате видеообращения, явно записанного под диктовку британских спецслужб. Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции, — цитирует пресс-секретаря российского посольства РИА Новости.

При этом представители российского правительства так и не смогли с момента отравления добиться того, чтобы им предоставили допуск к пострадавшим, которые являются гражданами РФ. Британская сторона также проигнорировала несколько десятков дипломатических нот, направленных МИД России.

— Сложившаяся ситуация отягощается и тем, что представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль, — подчеркнул представитель посольства.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мать Сергея Скрипаля попросила признать своего сына и внучку без вести пропавшими.

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Отравление Скрипаля 574
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