В посольстве РФ в Великобритании не уверены, что Скрипали живы

Российское посольство в Великобритании не может подтвердить, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия все еще живы. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил пресс-секретарь дипломатического ведомства.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали об ухудшении состояния Сергея Скрипаля, о том, что мужчине придется пробыть под наблюдением врачей еще какое-то время.
При этом представители российского правительства так и не смогли с момента отравления добиться того, чтобы им предоставили допуск к пострадавшим, которые являются гражданами РФ. Британская сторона также проигнорировала несколько десятков дипломатических нот, направленных МИД России.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что мать Сергея Скрипаля попросила признать своего сына и внучку без вести пропавшими.