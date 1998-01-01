Ситуацию с религиозным конфликтом на Украине в РПЦ признали критической

Священный Синод Русской Православной Церкви (РПЦ) принял специальное заявление о положении каноничной православной церкви на Украине. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Члены Синода подчеркивают, что правительство Украины грубо вмешивается в церковные дела и принимает законы, дискриминирующие приверженцев канонической церкви и ущемляющие их права.

— Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых — лишить Украинскую Православную Церковь ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической Церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять (наставлять духовно — прим.ред.) военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных, — отмечается в тексте документа.

Священный Синод призывает официальный Киев «прекратить гонения против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу». Православных верующих РПЦ просит помолиться за своих братьев по вере на Украине и пожелать им мужества и христианского терпения в непростой период. Сейчас, отмечают члены Синода, служители Украинской Православной Церкви и их паства подвергаются насилию и агрессии. Православные храмы захватываются раскольнической организацией при поддержке военизированных формирований. Сановники и верующие вынуждены проводить службы на улице. Официальный Киев при этом продолжает говорить о том, что так называемое «объединение украинского Православия» проходит в мирном ключе и без принуждения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что накануне президентских выборов из Украины депортируют православных священнослужителей.