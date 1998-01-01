Видео: Во Вьетнам прибыли все участники второго саммита США — КНДР

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27 февраля в Ханое состоятся переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Лидеры США и КНДР прибыли во вьетнамскую столицу. Уже после заката американский борт номер один приземлился в Ханое. Сосредоточенный вид, синий, а не красный, как обычно, галстук. Глава Белого дома садится в лимузин «Зверь» и покидает аэропорт. Северокорейский лидер прибыл во Вьетнам чуть раньше. Удивил очень серьезной охраной.

Американцы решительно настроены помирить Северную Корею с Южной, отнять у Кима ядерную дубинку, это от Трампа мы и раньше слышали. Но событие в любом случае — громкое, пользуясь моментом, вьетнамцы стараются заработать.

Так, в меню одного из модных кафе Ханоя появились бургеры — «Грязный Дональд» — рецепт классический, говядина, сыр и жареные куриные волокна, цвета волос Трампа. И «Ким Чен Ням» — между булок — свинина и острые овощи кимчи. К такому столу, как и принято, подаются повышенные меры безопасности.

Уже после заката американский борт номер один приземлился в Ханое. Сосредоточенный вид, синий, а не красный, какие обычно предпочитает Трамп, галстук. Глава Белого дома садится в лимузин «Зверь» и никакого бегущего сопровождения, как у Ким Чен Ына. Живой кортеж сегодня утром сопровождал лидера КНДР до самой гостиницы.

Перед вылетом глава Белого дома заявил, что переговоры «будут потрясающими». Но кого они потрясут? Санкции пока не отменены. Даже после того, как Пхеньян разрушил свой ядерный полигон. Основные переговоры завтра. На кону преодоление северокорейского ядерного кризиса, и Вашингтону очевидно придется пойти на уступки.

К саммиту все готово. Почти. Ким Чем Ын прибыл на вокзал Ханоя на бронепоезде, затем пересел на опять же бронированный автомобиль, который сопровождала геометрично выстроенная процессия охранников, бегом до самой гостиницы.

Мы встретили делегацию из Южной Кореи, правда, выяснилось, что родина нескольких журналистов — Северная Корея, и теперь они ждут Ким Чен Ына, чтобы лично обсудить будущее полуострова. Но самые теплые чувства выражают по-русски.

— Я думаю, этот саммит круче сингапурского. И Ким Чен Ын хочет открыть КНДР для мира. Я и сама родом из КНДР, потом уехала и теперь хочу вернуться на родину. Я хочу, чтобы Кореи подружились, — сказала журналистка Юна Джон.

Место встречи обнаружить нельзя. По крайней мере сегодня. Съемочные группы со всего мира бегают по Ханою в поисках хотя бы какой-то зацепки. Тень на плетень — наводят спецслужбы двух стран, но кое-что узнать все же удалось.

Одним из самых вероятных мест проведения саммита журналисты называют отель «Метрополь». Судя по тому, что здесь круглосуточно дежурит полиция, или сам Трамп поселится здесь, или встреча состоится за этими стенами. Трамп тут уже останавливался в 2017. Другой площадкой может стать гостевой правительственный дворец, он находится через дорогу, и мы туда идем прямо сейчас.

Предстоящий саммит для некоторых — поле для художественных экспериментов, а лидеры — не просто переговорщики — музы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во Вьетнаме завершаются приготовления к саммиту КНДР — США.

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