Сын Аршавина решил пойти по стопам Путина

Сын бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской строит далекоидущие планы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Так, по словам его мамы, шестилетний Арсений в будущем видит себя в трех ипостасях. Одна из них, конечно же, футболист. Кроме того, Арсений не исключает, что может пойти по стопам Владимира Путина и стать президентом РФ.

— У него есть и третий вариант на примете, но пусть это останется интригой , — цитирует издание Юлию Барановскую.

Юлия и Андрей Аршавин познакомились в 2003 году и прожили в незарегистрированном браке девять лет. У пары родилось трое детей Артем Аршавин, Яна Аршавина и Арсений Аршавин. В 2012 году Андрей и Юлия прекратили отношения.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Арсения Аршавина водит на футбол экс-коллега его отца Владимир Быстров.