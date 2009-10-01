«Спартак» сенсационно обыграл СКА в Петербурге

Один из главных фаворитов КХЛ, петербургский СКА, потерпел поражение от столичного «Спартака» в первом матче серии плей-офф. Москвичи смогли воспользоваться ошибками противника и забили два гола, но главное — отразили все атаки на свои ворота. В этом противостоянии отличились чешский легионер Робин Ганзл и его напарник из Латвии — Мартиньш Карсумс.

В последний раз СКА оставался без голов в матче первого раунда плей-офф в сезоне 2009/10. Тогда армейцы уступили рижскому «Динамо» со счетом 2:0. Для «Спартака» эта игра также стала знаковой — впервые в истории им удалось не пропустить ни одного гола на льду в Петербурге.

Ранее Пятый канал сообщал, что ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок Континента.