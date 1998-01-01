Немецкой овчарке по кличке Гром пришлось пережить стресс и совершить долгий перелет из Крыма в Челябинск. Домашний пес, любимец семьи смог вернуться к своим хозяевам спустя шесть лет скитаний.

Как собака оказалась за тысячи километров от родного дома неизвестно, но в Крыму ее приютили неравнодушные люди. Именно они смогли разыскать прежних владельцев Грома и отправить его домой. О трогательной встрече собаки и человека — в материале корреспондента Светланы Свечкаревой.

Ранее Пятый канал рассказывал удивительную историю собаки из Татарстана. Дворовый пес по кличке Зевс пережил автомобильный наезд, был «усыплен» и похоронен заживо, но в итоге, обрел новую жизнь.