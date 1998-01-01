Видео: Мадуро назвал истинную цель попытки США вмешаться в дела Венесуэлы

, 12:11 Эфирная новость 51

Президент Боливарской республики обвинил Белый дом в искусственном разжигании кризиса в стране.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 99

Развязать войну в Латинской Америке с целью заполучить нефть — вот истинная цель «экстремистского правительства ку-клукс-клана». Таким эпитетом наградил власти США президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он обвинил администрацию Дональда Трампа в искусственном разжигании кризиса в Боливарианской республике и подготовке военной интервенции. Но, по словам Мадуро, Вашингтону это сделать не удастся.

Между тем, напряженность в Венесуэле нарастает. На границе с Колумбией — произошли серьезные столкновения национальной гвардии со сторонниками оппозиции, которые требуют разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Вот только продукты и лекарства — оказались просроченными, заявил посол Венесуэлы в России. К тому же в Каракасе неоднократно заявляли: под видом этих грузов в страну хотят ввезти оружие для госпереворота.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией.

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