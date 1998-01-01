Обними друга и лети спокойно. В московском аэропорту Домодедово помогают пассажирам поднять настроение и снять стресс. Особенно тем, кто страдает аэрофобией.

Перед посадкой в самолет желающие могут обнять собаку. На выбор — бигль, хаски и две дворняжки. Все они общительные, добрые и обожают детей.

Подобную услугу предлагают аэропорты по всему миру — например, в итальянском Милане.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как немецкая овчарка по кличке Гром преодолела тысячи километров и, совершив авиаперелет, через шесть лет скитаний вернулась из далекого Крыма к хозяевам в Челябинск.