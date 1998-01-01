Певица и композитор Лама Сафонова рассказала изданию Дни.ру зачем она ведет свой дневник борьбы с тяжелым заболеванием — девушка страдает от последней стадии рака.

— Это не болезнь. Это священная битва. Великая трагедия, через которую проходят миллионы людей, большинство из которых уже погребены, — сказала Сафонова.

Когда она ложилась на вторую обширную операцию, то пообещала себе, что начнет вести онлайн- дневник, если переживет тяжелую процедуру. Певица надеется, что пример ее борьбы с онкологией вдохновит других пациентов и придаст им сил.

Сафонова пояснила, что испытала шок, когда узнала диагноз.

— Я вообще очень нетипичный представитель шоу-бизнеса: ни разу не курила, не принимала наркотики. Не посещала салоны красоты ради модного «тюнинга» внешности, — объяснила певица.

Девушка считает, что причиной болезни стал серьезный стресс и пережитое в 2012 году нападение. Сейчас Сафонова переживает ремиссию, однако диагноз не снят. Певица рассказала, что она находится на постоянном контроле, не может работать, заниматься спортом, путешествовать и даже загорать.

— Мне действительно очень сложно, но я стараюсь приспособится к этим условиям. Быть максимально адаптированной и внешне похожей на обычных людей, — заключила певица.

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