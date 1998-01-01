Певица и композитор Лама Сафонова рассказала изданию Дни.ру зачем она ведет свой дневник борьбы с тяжелым заболеванием — девушка страдает от последней стадии рака.
Когда она ложилась на вторую обширную операцию, то пообещала себе, что начнет вести онлайн- дневник, если переживет тяжелую процедуру. Певица надеется, что пример ее борьбы с онкологией вдохновит других пациентов и придаст им сил.
Сафонова пояснила, что испытала шок, когда узнала диагноз.
Девушка считает, что причиной болезни стал серьезный стресс и пережитое в 2012 году нападение. Сейчас Сафонова переживает ремиссию, однако диагноз не снят. Певица рассказала, что она находится на постоянном контроле, не может работать, заниматься спортом, путешествовать и даже загорать.
Ранее пятый канал сообщал, что супермодель 90-х Ольга Патюшенкова скончалась от рака.