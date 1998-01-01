«Купила замужество»: Ольга Ломоносова рассказала как потратила первый гонорар

Актриса Ольга Ломоносова рассказала, на что она в начале актерской карьеры потратила свой первый гонорар. Женщина призналась: на первые заработанные деньги она купила себе замужество.

Откровенное интервью Ломоносова дала телеведущему Борису Корчевникову. Как пояснила Ольга, в Москву она приехала из Украины. Для официального трудоустройства в театральную труппу ей было необходимо российское гражданство — и молодая девушка решилась на отчаянный шаг.

— Я собиралась выйти фиктивно замуж за кого-нибудь. Я была гражданкой Украины. Мне нужно было получить российское гражданство, для того чтобы я работала в театре Вахтангова — меня не могли взять как гражданку другой страны. И поэтому мне нужно было выйти замуж фиктивно, — рассказала актриса.

К счастью, в ситуацию вмешался Юрий Ряшенцев — поэт и отец первого мужа Ломоносовой. Он буквально подтолкнул своего сына Евгения к свадьбе с приглянувшейся юноше Ольгой.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как еще один герой этой программы — Дмитрий Миллер — спас Бориса Корчевникова от «остановки сердца» во время записи выпуска.