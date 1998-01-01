Под Петербургом будут производить мощные лазеры для освоения космоса

Резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» — АО «Лазерные системы» — открыл производственный комплекс в Стрельне. Компания вложила в проект около 400 миллионов рублей, чтобы осуществлять полный цикл производства: от научных разработок до серийного выпуска. Площадь комплекса превышает шесть тысяч квадратных метров.

В торжественной церемонии сегодня, 27 февраля, поучаствовал вице-губернатор Евгений Елин. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

— Радуют результаты: за пять лет прибыль увеличилась более, чем в три раза, налоги увеличились в пять раз, выросла заработная плата, она сейчас превышает среднюю по экономике города. Чем больше финансово успешных людей, тем лучше окружающим, тем больше у города возможностей выполнять социальные обязательства, — отмечает успех компании Елин.

«Лазерные системы» занимаются производством мощных лазеров, оборудования и технологий, которые будут использованы в космических разработках и в авиации, в метеорологии и экологическом мониторинге, в обеспечении безопасности.

Компания начинала свою деятельность с маленькой лаборатории. С 2007 года она является резидентом петербургской особой экономической зоны.

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