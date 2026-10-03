«Людям хотелось чуда»: профессор Бубновский объяснил феномен Кашпировского

Бубновский связал популярность Кашпировского с кризисом медицины

Почему миллионы людей были готовы доверять телевизионным сеансам лечения и действительно отмечали после них улучшение самочувствия? Профессор и доктор медицинских наук Сергей Бубновский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru объяснил феномен Анатолия Кашпировского.

По словам специалиста, Кашпировский был профессиональным врачом-психотерапевтом и использовал суггестивную терапию — внушение позитивных установок. Массовые сеансы при этом проходили в формате, напоминавшем концерт: сцена, музыка и обращение врача к большой аудитории.

«Горбачев сказал врачам, у которых был кризис: „Лечитесь как хотите, если к вам идет народ, он на вас не жалуется, ради бога“ <…> Люди лечились, лечились плохо. Лечение неважно было, и им хотелось чуда. В России всегда хотят чуда. И он послужил таким чудом», — рассказал Бубновский.

Врач считает, что популярности Кашпировского способствовала ситуация начала 90-х годов. После распада Советского Союза система здравоохранения переживала кризис, а у людей не всегда был доступ к привычным лекарствам и медицинской помощи. На этом фоне обещание необычного способа лечения могло восприниматься особенно убедительно.

«Он (Кашпировский) таким голосом, достаточно трагическим говорит о том, что сейчас вы у меня на сеансе, и у вас будут рассасываться келоидные рубцы, уходить камни из почек и желчных пузырей, улучшаться структура всех внутренних органов. <…> Он-то врач. И юридически он имел право использовать такой метод лечения — психотерапию, суггестивное внушение», — отметил специалист.

При этом, как рассказал доктор медицинских наук, на себе Кашпировский такие методы лечения не применял, хотя и лежал в больнице с камнями в желчном пузыре. По воспоминаниям Бубновского, он говорил: «Моя энергия на это не распространяется».

Спикер объяснил, что внушение действительно может влиять на восприятие человеком собственного состояния. По его словам, у некоторых пациентов могли исчезать болезненные симптомы, в том числе связанные с психосоматическими состояниями. При этом он подчеркнул, что речь не идет об устранении самой причины соматического заболевания.

«Так вылечить нельзя. Есть только какой-то сверхвнушаемый человек, у которого нет никаких соматических заболеваний, только психосоматика», — сказал врач.

Отдельно Бубновский обратил внимание на масштаб сеансов Кашпировского. По его словам, при групповой психотерапии важно контролировать состояние участников, а работа с очень большой аудиторией создает дополнительные риски. Поэтому он считает Кашпировского смелым человеком, поскольку такое лечение зачастую злило людей. Однако гипнотизер умело защищал себя, требуя доказать вред его действий.

Сам специалист, как он рассказал, тоже проводил подобный сеанс, однако от такого метода лечения отказался.

«Мне не понравился этот метод лечения, потому что лечить никого так нельзя, если только внушить. Но внушение быстро проходит», — отметил Бубновский.

При этом врач считает, что сама групповая психотерапия как медицинский метод продолжает применяться. В частности, он упомянул ее использование при работе с людьми, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью.

В разговоре Бубновский также отдельно подчеркнул различие между психологией и психотерапией. По его словам, психотерапия относится к медицинской сфере и связана с психиатрией, тогда как психологическая деятельность не является медициной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Кашпировский долго болел перед смертью, в том числе у него был сахарный диабет.

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