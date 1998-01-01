Это фиаско! Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении»

Уникальный инструментальный коллектив Brunettes Shoot Blondes стал четвертым участником национального отбора Украины, который отказался представлять страну на «Евровидении — 2019». Соответствующее обращение к поклонникам музыканты опубликовали на своих официальных страницах в социальных сетях.

— Наша группа не выиграла национальный отбор, так что не нам и туда ехать, — написали участники коллектива.

www.instagram.com @brunettesshootblondes

Похоже, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая должна отправлять победителя отборочного этапа на «Евровидение — 2019» в Израиль, практически «выстрелила себе в ногу», отказавшись отправлять на конкурс победительницу Maruv и пытаясь втянуть ее в политические игры Незалежной.

Решение участников одного за другим активно поддерживается поклонниками. НОТУ, пытаясь загнать в рамки политических интересов Maruv, создала настолько кабальный контракт, что на него возможно никто уже не согласится, отмечают эксперты. Кроме того, представители мира музыки и шоубизнеса, восхищены единением украинских музыкантов.

Как сообщал Пятый канал, популярная украинская группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на «Евровидение — 2019», отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) вслед за еще двумя финалистами.