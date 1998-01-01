Это фиаско! Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении»

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Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла, соответственно, четвертое место на национальном отборе, обратилась к поклонникам.

Фото, видео: www.instagram.com @brunettesshootblondes

Уникальный инструментальный коллектив Brunettes Shoot Blondes стал четвертым участником национального отбора Украины, который отказался представлять страну на «Евровидении — 2019». Соответствующее обращение к поклонникам музыканты опубликовали на своих официальных страницах в социальных сетях.

— Наша группа не выиграла национальный отбор, так что не нам и туда ехать, — написали участники коллектива.

www.instagram.com @brunettesshootblondes

Похоже, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая должна отправлять победителя отборочного этапа на «Евровидение — 2019» в Израиль, практически «выстрелила себе в ногу», отказавшись отправлять на конкурс победительницу Maruv и пытаясь втянуть ее в политические игры Незалежной.

Решение участников одного за другим активно поддерживается поклонниками. НОТУ, пытаясь загнать в рамки политических интересов Maruv, создала настолько кабальный контракт, что на него возможно никто уже не согласится, отмечают эксперты. Кроме того, представители мира музыки и шоубизнеса, восхищены единением украинских музыкантов.

Как сообщал Пятый канал, популярная украинская группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на «Евровидение — 2019», отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) вслед за еще двумя финалистами.

В национальном отборе изначально победила певица Maruv. Вопросы от организаторов возникли из-за планируемых гастролей участницы конкурса в России. После длительных переговоров, готовая в целом от них отказаться, Maruv все же отказалась подписывать контракт с НОТУ, заявив, что она «не бита на политической арене» и не будет в Европе играть в эти игры. Следом за ней отказались и, занявшие второе место, Freedom-jazz Girls Band. После чего НОТУ решила обратиться к обладателю третьего места группе Kazka.

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