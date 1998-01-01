«Приходите завтра»: На «Евровидении» надеются на участие Украины в 2020 году

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Киев не стал отправлять своего представителя на песенный конкурс в Израиль из-за череды отказов украинских музыкантов.

Фото: www.globallookpress.com

Европейский вещательный союз надеется на участие Украины в международном песенном конкурсе «Евровидение» в будущем году, так как в этом отправить своего представителя она отказалась.

— С грустью Европейский вещательный союз может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) информировала, что после обсуждений они приняли трудное решение не участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение — 2019». Европейский вещательный союз и НОТУ проведут дальнейшие переговоры по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году, — говорится в заявлении.

Как сообщал Пятый канал, Киев отказался от участия в конкурсе в мае в Израиле после безрезультатных попыток выдвинуть кандидатуру из участников национального отбора.

Всего от поездки ехать на конкурс друг за другом отказались четыре исполнителя, лидировавших в национальном отборе. Все началось с певицы Maruv, к которой возникли вопросы от организаторов из-за планируемых гастролей участницы конкурса в России. После длительных переговоров, готовая в целом от них отказаться, Maruv все же решила не подписывать контракт с НОТУ, заявив, что она «не бита на политической арене» и не будет в Европе играть в эти игры.

Следом за ней отказались и, занявшие второе место, Freedom-jazz Girls Band. После чего НОТУ решила обратиться к обладателю третьего места — группе Kazka, но и она из солидарности отвергла предложение. Четвертым музыкальным «революционером» стал коллектив Brunettes Shoot Blondes.

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