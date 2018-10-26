Муж Алены Кравец променял певицу на бывшую участницу «Дома-2»

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Бизнесмен начал новый роман, еще не успев развестись с супругой.

Фото: Instagram @nastyafitnes

Новой избранницей мужа певицы Алены Кравец стала бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кауфман. Об этом стало известно во время программы «На самом деле» на Первом канале.

 
 
 
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Публикация от ♥️Кочервей Анастасия♠️ (@nastyafitnes)

По словам Кауфман, она и бизнесмен Руслан Кравец готовятся к скорой свадьбе. К тому же девушка взяла на себя все хлопоты с воспитанием общей дочери Алены и Руслана Кравец — 11-летней Даниэллы. Она всячески старается понравиться девочке: гуляет, делает уроки и даже заплетает косы.

Алена Кравец, в свою очередь, пожаловалась на неожиданное поведение со стороны супруга.

— Я только подала на развод, а там уже такие слухи ходят, что они чуть ли не к свадьбе готовятся. Также есть информация, что он за эти месяцы достаточно много денег на нее потратил. У нее появились украшения, зубы ей вставили, заявила обиженная певица.

Особенно же, по словам Кравец, ее злит близкое общение Анастасии Кауфман и Даниэллы, поскольку самой светской львице пока все еще запрещено видеться с ребенком.

Также в ходе программы, что особенно раззадорило Алену Кравец, выяснилось, что Руслан не знает о прошлом Кауфман. Ее участие в «Доме-2» стало для него неприятным открытием.

Ранее Пятый канал сообщал, что певица пыталась помочь своей дочери Даниэлле справиться с обижающими ее школьницами.

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