«Идите в полицию!» Поклонники Алены Кравец сочувствуют дочери певицы

Певица Алена Кравец в очередной раз поделилась с общественностью своими переживаниями по поводу 11-летней дочери Даниэллы — старшеклассницы заперли девочку в школьном туалете и обрезали волосы. При этом ребенок учится в элитной школе.

По словам Кравец, 6 февраля она направилась в учреждение, чтобы разобраться с обидчицами.

— Идем сейчас в школу разбираться с этими старшеклассницами, которые обидели мою дочь. Это просто беспредел. Реально страшно за своих детей, — посетовала певица на видео в Instagram.

Большинство поклонников Алены Кравец, в свою очередь, прониклись к светской львице сочувствием и посоветовали не разбираться самостоятельно, а обращаться в полицию.

— Все нужно решать официально! С холодной головой и чистым разумом. Через официальные органы — полицию и прокуратуру, — написал в комментариях к посту один из пользователей.

— Старшеклассницы не виноваты, что их так воспитали, но разобраться все равно нужно, — добавил другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кравец уже проконсультировалась по данному инциденту с адвокатом. Осложняет ситуацию то, что она пока не может увидеть дочь лично из-за развода с бизнесменом Русланом Кравец — он запретил жене видеться с Даниэллой.