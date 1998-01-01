Американский генерал: США не способны сбить российские ракеты

США не могут противостоять современному российскому оружию. Об этом заявил глава Статегического командования вооруженных сил (ВС) США Джон Хайтен, сообщает RT.

Речь идет в первую очередь о новейших российских гиперзвуковых ракетах.

— Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы, — цитирует издание Хайтена.

Кроме того, по словам командующего, США испытывают «серьезные трудности» и в случае необходимости противостояния российским беспилотным аппаратам «Посейдон».

По мнению американского генерала, Вашингтону необходимо обязательно продлить с Москвой Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), дописанный 5 февраля 2011 года.

Ранее Пятый канал публиковал мнение немецкого физика, который подтвердил беззащитность ВС США против российских «Кинжалов».