Немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием

Физик и эксперт по разоружению из университета Дортмунда Юрген Альтман подтвердил беззащитность обороны США в случае ядерного удара, пишет ФАН.

По словам ученого, в случае массированной атаки шансы американских систем ПРО сбить российские ракеты не превышают 10%. Штатам не поможет и «противоракетный щит» Европы.

— Против массированной ядерной атаки со стороны России не поможет и увеличение количества ракет-перехватчиков на Аляске , — отмечает Альтман.

Модернизированные комплексы ПРО, которыми так гордится Дональд Трамп, легко обмануть ложными целями. Эксперт добавил, это проблему Вашингтону не решить даже размещением противоракет в космосе.

Ранее Пятый канал публиковал видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым крылатым боевым блоком «Авангард».