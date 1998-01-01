Переговоры Трампа и Ким Чен Ына оказались под угрозой

Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына могут досрочно закончиться — об этом в своем Twitter сообщил журналист Стив Херман, близкий к Белому дому.

Negotiations ongoing but will wrap up at @MetropoleHanoi in next 30 to 45 minutes and @POTUS will return to hotel, says @PressSec. News conference moved up to 14:00ICT. — Steve Herman (@W7VOA) 28 февраля 2019 г.

Церемония переговоров грозит завершиться спустя 30 минут после начала — по предварительным данным Дональд Трамп собирается вернуться в свой отель JW Marriot, где даст пресс-конференцию в 14:00 по местному времени.

Ранее Пятый канал сообщал, что Трамп и Ким собирались подписать по итогам встречи «Ханойскую декларацию». Теперь подписание каких-либо документов остается под вопросом.