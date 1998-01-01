Видео: В Москве избили отставного генерал-полковника Александра Бриндикова

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Генерал, заезжая на территорию дома, задел зеркалом заднего вида мужчину и тот устроил выяснение отношений с дракой.

Фото, видео: Moscow-Live.ru - flickr.com, Пятый канал

Генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков доставлен в московскую больницу с травмами головы — по словам бывшего военного на него 27 февраля в 13:00 напали двое неизвестных.

В распоряжении Пятого канала оказалось видео с камер наблюдения, на котором запечатлено нападение на Бриндикова. На записи видно, как мужчина подходит к отставному генералу и начинает что-то высказывать в резкой манере. Затем, неизвестный бьет Бриндикова ладонью по лицу и начинается драка. Вскоре к напавшему подключается второй человек, и они вдвоем избивают отставного генерала. По одной из версий, нападавшего возмутило, что Бриндиков задел его зеркалом заднего вида, когда заезжал на территорию дома по улице Малой Никитской. Также есть вероятность, что военный разозлил мужчин автомобильным гудком — их белый Mercedes мешал Бриндикову въехать во двор.

Отставной генерал-полковник госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, делом занялись правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность одного из нападавших — им был некто Юрий Любченко 1975 года рождения. Личность второго мужчины устанавливается.

Ранее Пятый канал публиковал видео с камер наблюдения Каирского вокзала — они запечатлели чудовищный взрыв тепловоза.

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