Правоохранители пришли с обыском в петербургский Дом офицеров

В петербургском ФГБУ «Дом офицеров» в четверг, 28 февраля, проводятся обыски. По предварительным данным, на месте работают сотрудники Военно-следственного управление ЗВО, ФСБ и МВД. В отношении руководителя Дома офицеров, Натальи Богатыревой возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Согласно имеющейся информации, в деле фигурирует сумма в десять миллионов рублей, упоминается незаконная сдача помещений учреждения в аренду, а также хищения бюджетных средств. В квартире Богатыревой также проходит обыск, однако, она комментировать ситуацию отказывается.

Ранее Пятый канал сообщал о массовых обысках по делу семьи Арашуковых.