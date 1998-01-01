Массовые обыски прошли по делу семьи Арашуковых

В ходе расследования дела сенатора Арашукова правоохранительные органы провели массовые обыски. Следователи вели работу в 22 населенных пунктах Ставропольского края, Дагестана и Карачаево-Черкессии, всего проведено 70 обысков.

Работники правоохранительных органов проверяли подозреваемых по делу сенатора Арашукова и его семьи, а также предприятия — потребители природного газа. Следствие изучает факты незаконных врезок и поставок газа в обход учета, также изымаются документы и допрашиваются свидетели.

Обыски коснулись высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов — в их числе заместители руководителей СКР по Дагестану, КЧР и Ставрополью, а также начальник полиции МВД Карачаево-Черкессии.

Ранее Пятый канал сообщал, что ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых».