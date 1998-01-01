Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в пельменях

Эксперты Роскачеста изучили ассортимент пельменей в российских магазинах и пришли к неутешительному выводу: ни одна из 48 марок не может претендовать на «Знак качества». В эксперименте участвовали полуфабрикаты стоимостью от 90 до 640 рублей за килограмм.

Как сообщает РИА Новости, в 16 случаях были зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям. Анализ показал наличие бактерий группы кишечной палочки и других болезнетворных микроорганизмов. Это может быть связано с несоблюдением санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушением температурного режима при транспортировке, хранении или при реализации.

Вместе с тем в исследуемых образцах не были найдены ГМО, тяжелые металлы, пестициды и токсичные консерванты. Эксперты также не обнаружили ни крахмала, ни перемолотых костей в фарше, лишь одна марка пельменей допустила попадание хрящей.

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