Сломанный трап подвел черту под неудачными переговорами Трампа

, 15:45 Видео 159

Президент США не смог вовремя вылететь домой из-за инцидента в аэропорту Ханоя.

Фото, видео: Пятый канал

Американский борт номер один задержался в столице Вьетнама из-за сломанного автотрапа. Неисправную машину пришлось вручную толкать сотрудникам Секретной службы США.

Конфуз произошел в четверг, 28 февраля, когда Дональд Трамп возвращался в Вашингтон после бесплодных переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны отказались от подписания документа, который уже окрестили «Ханойской декларацией». Из-за этого главы двух государств отказались от совместного обеда.

Пресс конференция главы Белого дома состоялась на два часа раньше запланированного, однако вылет произошел значительно позже.

Ранее Пятый канал сообщал, что второй раунд переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном закончился ничем. Несмотря на дружелюбный тон встречи, наложенные на Пхеньян санкции остались в силе.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:35
Травмоопасно! — РФС запретил «Динамо» играть со «Спартаком» на домашней арене
16:23
По нарушениям на выборах 2016–2018 годов расследуется 29 уголовных дел
16:11
«Полная фикция» — сокурсник Трампа о компромате Коэна
15:59
Русофобские потуги: Песков оценил предложение Конгресса раскрыть доходы Путина
15:45
Сломанный трап подвел черту под неудачными переговорами Трампа
15:31
Первое видео с места крушения самолета «Чайка» под Коломной
15:31
Упавший в Коломне самолет существовал в единственном экземпляре
15:22
Украина снова не поедет на «Евровидение», если в 2019 году победит певец из РФ
15:09
Кто в России самый сильный? Этот богатырь делает сердечки из толстых болтов
14:54
Певец Александр Маршал почти ослеп
14:45
Шокирующие фото: два человека погибли в Коломне при крушении самолета
14:40
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите. Как так вышло?
14:31
Видео: бекстейдж со съемок программы о юбилее Пугачевой попал в сеть
14:15
И так пройдет: Российский корабль протаранил мост в Корее — видео
14:00
«За культуру мы почешем»: Шнуров ответил недовольным его новой должностью
13:50
Охранники магазина избили депутата, заступившегося за молодого парня
13:41
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в пельменях
13:34
Ольга Бузова осталась без букета невесты на свадьбе Доминика Джокера
13:28
Видео: трейлер новых «Людей Икс» с Софи Тернер появился в сети
13:18
Правоохранители пришли с обыском в петербургский Дом офицеров

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Санкции остаются: Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили переговоры в Ханое

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама