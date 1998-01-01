Сломанный трап подвел черту под неудачными переговорами Трампа

Американский борт номер один задержался в столице Вьетнама из-за сломанного автотрапа. Неисправную машину пришлось вручную толкать сотрудникам Секретной службы США.

Конфуз произошел в четверг, 28 февраля, когда Дональд Трамп возвращался в Вашингтон после бесплодных переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны отказались от подписания документа, который уже окрестили «Ханойской декларацией». Из-за этого главы двух государств отказались от совместного обеда.

Пресс конференция главы Белого дома состоялась на два часа раньше запланированного, однако вылет произошел значительно позже.

Ранее Пятый канал сообщал, что второй раунд переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном закончился ничем. Несмотря на дружелюбный тон встречи, наложенные на Пхеньян санкции остались в силе.