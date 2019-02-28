Комиссия Российского футбольного союза признало поле домашней арены московского футбольного клуба «Динамо» непригодным для проведения игр.
Инспекторы отметили, что травяной покров арены в Петровском парке полностью не сформирован. Покрытие составляет 65-70% от общей площади. Само поле не стабилизировано — отсутствует прошивка.
Кроме того комиссия выявила повышенную влажность поля. Согласно информации от «Динамо», подогрев арены был включен еще 20 января, и в эти же сроки были посеяны семена газонных трав.
Предстоящий матч должен был стать первым домашним на реконструированной домашней арене «Динамо» в Петровском парке.
Новая спортивная арена ФК «Динамо» после 10-летнего перерыва был введен в экплуатацию в ноябре 2018 года. Обновленный споркомплекс «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина»
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