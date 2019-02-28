Комиссия Российского футбольного союза признало поле домашней арены московского футбольного клуба «Динамо» непригодным для проведения игр.

— Газон футбольного поля «Динамо» находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен. Предпосылки для проведения очередного матча 10 марта 2019 года отсутствуют. Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется. «Динамо» должно определить место проведения матча 19-го тура РПЛ с московским «Спартаком», — приводит РИА Новости релиз клуба.

Инспекторы отметили, что травяной покров арены в Петровском парке полностью не сформирован. Покрытие составляет 65-70% от общей площади. Само поле не стабилизировано — отсутствует прошивка.

Кроме того комиссия выявила повышенную влажность поля. Согласно информации от «Динамо», подогрев арены был включен еще 20 января, и в эти же сроки были посеяны семена газонных трав.

Предстоящий матч должен был стать первым домашним на реконструированной домашней арене «Динамо» в Петровском парке.

Новая спортивная арена ФК «Динамо» после 10-летнего перерыва был введен в экплуатацию в ноябре 2018 года. Обновленный споркомплекс «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» объединяет под одной крышей футбольный стадион и малую спортивную арену, на которой можно проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты и другие массовые мероприятия.

Одним из стадионов, готовых принять московское дерби, может стать арена «Химки».

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