Видео: Владимир Путин оценил новый пистолет «Удав»

Владимир Путин осмотрел выставку перспективного российского оружия, устроенную полицейскими на Житной улице. Там 28 февраля проходит заседание коллегии МВД, перед ней президент решил ознакомиться с новинками вооружения.

Президента заинтересовали новые образцы пистолетов, в частности электрошокер с пятью зарядами, который может поразить цель на расстоянии до шести метров. Владимир Путин согласился с тем, что пистолетами-электрошокерами можно вооружать экипажи самолетов, чтобы в особо критических ситуациях утихомиривать дебоширов.

Также президент оценил качества пистолета «Удав», разработанный АО «ЦНИИточмаш». Пистолет оснащен магазином на 18 патронов калибра девять миллиметров, и предложен в качестве замены пистолету Макарова.

Ранее Пятый канал о выступлении Владимира Путина на торжественном мероприятии, посвященном Дню Сил специальных операций.