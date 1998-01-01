Путин: Россия продолжит укреплять свои армию и флот

Правительство России будет продолжать работу над укреплением и развитием армии и флота. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 27 февраля. Заявление прозвучало на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Сил специальных операций. При этом, подчеркнул российский лидер, все меры имеют своей целью только оборону государства.

— Наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов, — сказал Путин.

Также глава РФ отметил, что навыки и опыт Сил спецопераций будут необходимы всем военным частям и подразделениям во время боевого обучения. При этом, уверен Владимир Владимирович, и сами служащие особого подразделения будут постоянно самосовершенствоваться и улучшать свои навыки, в том числе навыки работы со спецтехникой.

— Но уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку — совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, — сказал президент.

Как отметил Путин, он убежден в том, что в случае необходимости служащие Сил специальных операций справятся с задачами и приказами любой сложности и сумеют «нейтрализовать угрозу против России» независимо от того, откуда она исходит.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян.