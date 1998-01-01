Путин: Россия продолжит укреплять свои армию и флот

Правительство России будет продолжать работу над укреплением и развитием армии и флота. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 27 февраля. Заявление прозвучало на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Сил специальных операций. При этом, подчеркнул российский лидер, все меры имеют своей целью только оборону государства.
Также глава РФ отметил, что навыки и опыт Сил спецопераций будут необходимы всем военным частям и подразделениям во время боевого обучения. При этом, уверен Владимир Владимирович, и сами служащие особого подразделения будут постоянно самосовершенствоваться и улучшать свои навыки, в том числе навыки работы со спецтехникой.
Как отметил Путин, он убежден в том, что в случае необходимости служащие Сил специальных операций справятся с задачами и приказами любой сложности и сумеют «нейтрализовать угрозу против России» независимо от того, откуда она исходит.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян.