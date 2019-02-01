Умерла звезда сериала «Менталист» Лиза Шериданс

Звезда сериалов «Менталист» и «Нашествие» Лиза Шеридан скончалась в Новом Орлеане. Женщине было 44 года.

О смерти актрисы в четверг, 28 февраля, сообщило издание Deadline, ссылаясь на слова агента Лизы Митча Клема. По словам мужчины, Шеридан ушла из жизни еще в понедельник, 25 февраля. Причина смерти до сих пор не установлена, однако Клем и родственники погибшей не допускают версии самоубийства.

— Если честно, мы все были застигнуты врасплох этой разрушающей утратой. Лиза была глубоко любима. Наши сердца разбиты, — подытожил агент Шеридан.

Лиза Шеридан была хорошо известна мировой аудитории. Женщина снималась более чем в 40 проектах, сообщает ФАН. Наибольшую популярность имели сериалы «Скандал», «Менталист», «Морская полиция: Спецотдел» и «Нашествие».

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