Собака выбежала на взлетную полосу и задержала вылет самолета

В московском аэропорту Внуково произошло ЧП: собака выбежала на взлетно-посадочную полосу и задержала вылет самолета. Рейс компании «Победа», следовавший из Москвы в Чебоксары пришлось незначительно, но все же перенести, сообщает РИА Новости.

По словам представителей авиакомпании, пилот самолета заметил собаку, выбежавшую на ВПП и решил увести самолет на ближайшую рулежную дорожку, после чего вывел воздушное судно обратно на старт.

В «Победе» отмечают, что угрозы для животного не было — командир экипажа заметил пса на достаточном удалении.

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