Цирк уехал, медведи остались: труппа «забыла» медвежонка в Ижевске

Необычный «потеряшка» появился в Ижевске: по улицам города расхаживал медвежонок. На проходящих мимо людей животное реагировало спокойно. Мишка позволял любопытствующим ижевчанам подойти достаточно близко к себе, чтобы сделать несколько фото. Судя по всему, малыш давно привык к компании человека — горожане сразу же предположили, что косолапый сбежал из цирка.

Предварительно эту информацию подтвердили в региональном МВД. Как оказалось, в городе недавно выступала цирковая труппа из Пензы.

— По предварительным данным, после выступления медведь из цирка оказался на улице. Через непродолжительное время он был пойман дрессировщиками, — сообщил представитель ведомства, отметив, что на место «отдыха» медвежонка сотрудники полиции прибыли как только узнали о случившемся.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как выстраивает отношения со своими подопечными дрессировщик Эдгард Запашный: недавно артист укусил циркового тигра.