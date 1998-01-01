Видео: что успели заметить очевидцы перед крушением самолета в Коломне

Очевидица крушения самолета в Коломне рассказала о том, что происходило за несколько минут до трагедии. В это время Ольга гуляла на улице с ребенком — вместе они увидели самолет, выписывающий в воздухе замысловатые фигуры. Женщина признается — сначала она подумала, что пилот упражняется в фигурах высшего пилотажа.

— Он сначала на левую сторону встал на крыло — как будто трюк какой-то показывал. Потом опять вернулся в исходное положение. Потом он какое-то время пролетел и уже резко повернул налево и как будто на таран пошел. Больше мы его не видели, — рассказывает Ольга.

Появление самолета в небе над ее домом нисколько не смутило женщину — небольшие воздушные суда регулярно летают в этом районе. Но, отмечает Ольга, обычно это так называемые «кукурузники». Когда терпящий крушение самолет скрылся из виду, женщина заподозрила неладное, а через несколько секунд услышала громкий хлопок — скорее всего, это и был момент трагичного приземления воздушного судна.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что при падении самолета в Коломне погибли два человека, находившиеся на борту. Сам самолет оказался уникальным — аналогов этого легкомоторника в мире не существует.