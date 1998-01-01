В МВД Петербурга назвали причины обысков в Доме офицеров

Дом офицеров в Петербурге сегодня под пристальным вниманием силовиков. Там проходят обыски. По предварительной информации, это связано с незаконной сдачей в аренду помещений и хищениями бюджетных средств. Известно, что уголовное дело возбуждено в отношении главы учреждения Натальи Богатыревой. Сама она на работу сегодня не вышла и комментировать происходящее отказалась.

В доме офицеров Западного военного округа, который Богатырева возглавляет с 2011-го года, регулярно проводятся творческие вечера и развлекательные мероприятия. В том числе и те, которые прямого отношения к российской армии не имеют. Например, ежегодная выставка цветов «Балтийская фиалка».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городского МВД, серия обысков связана с расследованием дел о хищенни около 10 миллионов рублей, принадлежащих Дому офицеров при организации культурно-массовых мероприятий и незаконной сдаче в аренду помещений.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что приход следователей был неожиданным для сотрудников.