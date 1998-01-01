СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета на дома в Коломне

Спасатели, криминалисты, авиаэксперты — все сейчас в Подмосковье. Недалеко от Коломны прямо на дачный поселок рухнул легкомоторный самолет. Вот первые кадры с места крушения. Пилот и пассажир погибли. По словам очевидцев, борт резко накренился. Выровнять его летчику не удалось. Что стало причиной ЧП — выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.

Очевидцы происшествия рассказывают, что перед падением воздушное судно выписывал в воздухе замысловатые фигуры. Возможно, это были элементы высшего пилотажа или управление самолетом вышло из-под контроля. Известно, что он был достаточно новый и выплнен по спецзаказу в единственном экземпляре.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места катастрофы, а также рассказывал об уникальном самолете «Чайка» и его владельце.