Автор невероятного трюка на пилоне, привязанному к воздушному шару, Олег Кольвах в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, откуда взялась идея экстремального номера и что он хотел им сказать.

По словам Олега, идея номера пришла после слов похвалы от его матери, которая как-то сказала «выше только небо». Молодой человек отметил, что страховка была, но не потребовалась ни разу — в случае непредвиденной ситуации, она даже могла привести к перелому позвоночника. Экстремал добавил, что воздушный шар летит со скоростью 40-50 километров час и постоянно меняет высоту. В таких условиях парень выполнил привычные для себя элементы танца на пилоне.

— В какой-то момент высота превращалась в Гугл-карты, то есть я не видел, куда я упаду, но понимал, что там реки, озера, леса. Страх уже просто ушел. Я понимал, что нужно выполнять ту работу, которую выполняю на протяжении многих лет, и я уверен в себе был, — пояснил Олег.

Захватывающий дух номер опубликован на странице молодого человека в Instagram. На нем запечатлен первый в мире танец на пилоне, подвешенном на воздушном шаре. Для трюка было выбрано живописное место в Ставропольском крае — окрестности Сенгилеевского озера. На кадрах видно, как Олек выполняет элементы

— Я Первый в мире, кто это сделал)) максимальная концентрация… нет право на ошибку… все что было до этого сказки… есть ты и твоя жизнь… и мы это сделали! — подписал публикацию Кольвах.

Автор поблагодарил команду, которой удалось снять ролик, и призвал зрителей не повторять рискованный номер.

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