Неужели опять? Кейт Миддлтон намекнула на четвертую беременность

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон подозревает, что снова находится в интересном положении. О своих предположениях она сообщила во время встречи со своими почитателями.

Во время визита монаршей особы в Северной Ирландии герцогиня пообщалась с семейной парой, которая пришла на встречу с пятимесячным сыном Джеймсом. Миддлтон настолько растрогалась при виде малыша, что не смогла не поделиться и своей радостной новостью.

— Он великолепен. Подозреваю, что беременна, — рассказала герцогиня.

Ошеломленные супруги уточнили: означает ли откровение супруги наследника престола, что она скоро станет мамой в четвертый раз.

— Уильям будет слегка взволнован, — цитирует ответ Кейт издание Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Кейт Миддлтон оказалась строгой матерью — троим своим детям она запрещает видеоигры.