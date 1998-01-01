Видео: Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля

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Суд счел законным продление срока ареста футболистам и двум другим фигурантам их дела.

Фото, видео: Пятый канал, РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 214

Мосгорсуд во вторник, 26 февраля, счел законным продление срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также двум другим фигурантам их дела до 8 апреля, сообщает РИА Новости.

Защитникам предстоит изучить еще три тома уголовного дела, после чего материалы отправят прокурору на утверждение, а затем — на рассмотрение в суд.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат «зенитовца» Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий находятся под арестом с октября 2018 года. Фигуранты резонансной драки в центре Москвы являются обвиняемыми по уголовным статьям о побоях и хулиганстве. От рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала.

Ранее Пятый канал сообщал, что романтичный Мамаев прислал жене из «Бутырки» розы на День святого Валентина. Алана Мамаева выложила в Instagram видео с букетом алых роз и валентинкой.

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