Эксперт: Запрошенный Минском у Москвы кредит не скорректирует оношения

Кредит, который запросил Минск у России, никак не скорректирует отношения двух стран. Такое мнение высказал в интервью агентству «Экономика сегодня» эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

В среду, 27 февраля, глава белорусского Минфина Максим Ермолович заявил, что Белоруссия просит Москву предоставить ей государственного кредит в 600 миллионов долларов для рефинансирования долга по прошлым кредитам перед Россией в 2019 году. при этом он отметил, что стороны ведут работу над соглашением, однако решение со стороны правительства РФ еще не приято.

По словам эксперта, эта сделка была оговорена заранее. В ближайшие два года Белоруссии предстоит выплатить по долгам около пяти миллиардов долларов, и основная часть суммы приходятся как раз на Россию.

— Очевидно, что в нынешней ситуации, связанной, в том числе с налоговым маневром в России, Белоруссия нуждается в привлечении внешних заимствований, — сказал Болкунец.

Эксперт также отметил, что все последние займы, которые Белоруссия берет России, идут либо на рефинансирование, либо на новые кредиты, то есть погашаются только проценты, полностью долги не выплачиваются. Однако Минск является добросовестным плательщиком.

Ранее Пятый канал сообщал, что еще в октябре 2018 года министр финансов РФ заявлял, что Россия готова рассмотреть вопрос о выделении Белоруссии кредита в 630 миллионов долларов, но, по мнению экспертов, взамен от Минская потребуются некоторые политические шаги.