«Резко повернул и пошел клином»: Очевидец о падении самолета в Коломне

Жительница подмосковной Коломны рассказала Пятому каналу, что произошло за секунды до крушения легкомоторного самолета.

По словам Ольги Морозовой, полеты небольших летательных аппаратов для них не редкость, однако чаще они происходят по выходным. 28 февраля женщина увидела самолет, когда гуляла с ребенком.

— Летел обычно, затем накренился на левую сторону, затем опять принял положение, привычное для самолета, а затем почему-то немножко спустился вниз, как потерял высоту, и резко повернул в левую сторону и клином пошел вниз, — сказала женщина.

Ольга вспоминает, что далее последовал хлопок. Позже стало ясно — разбился единственный в своем роде самолет, построенный на базе судна-амфибии Л-44.

Ранее Пятый канал рассказывал о крушении легкомоторного самолета в дачном поселке в Коломне, в котором погибли два человека.