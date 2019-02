Оскароносный композитор и пианист Андре Превин скончался в Нью-Йорке

Прославленный американский композитор, пианист и дирижер Андре Превин скончался в Нью-Йорке возрасте 89 лет. Как сообщает BBC со ссылкой на продюсера Превина, музыкант умер утром в четверг, 28 февраля, в своем доме. Никакой другой информации пока нет.

Как сообщает ТАСС, Превин родился в 1929 году в Берлине в семье иммигрантов из России, а в 1937 году семья была вынуждена бежать из Германии во Францию, а в 1941 году Превины уехали в США, где через несколько лет получили американское гражданство. Уже в 13 лет Андре выступал как пианист, исполняя джаз. А позже получил известность, сочиняя музыку для фильмов — за свою карьеру он четырежды удостаивался кинопремии «Оскар».

Однако, как пишет BBC, прибыльной карьере в Голливуде Превин предпочел классическую музыку и джаз. А сегодня все вспоминают, как он пытался исполнить фортепианный концерт Грига с Моркамом и Вайзом.

RIP Andre Previn…hugely talented but for those of us less so and of a certain age forever remembered for thispic.twitter.com/1Mp8ZAD8wB