Оскароносный композитор и пианист Андре Превин скончался в Нью-Йорке

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Сын эмигрантов из России прожил 89 лет, получил четыре «Оскара» и предпочел симфоническую музыку и джаз прибыльной карьере в Голливуде.

Фото: www.globallookpress.com

Прославленный американский композитор, пианист и дирижер Андре Превин скончался в Нью-Йорке возрасте 89 лет. Как сообщает BBC со ссылкой на продюсера Превина, музыкант умер утром в четверг, 28 февраля, в своем доме. Никакой другой информации пока нет.

Как сообщает ТАСС, Превин родился в 1929 году в Берлине в семье иммигрантов из России, а в 1937 году семья была вынуждена бежать из Германии во Францию, а в 1941 году Превины уехали в США, где через несколько лет получили американское гражданство. Уже в 13 лет Андре выступал как пианист, исполняя джаз. А позже получил известность, сочиняя музыку для фильмов — за свою карьеру он четырежды удостаивался кинопремии «Оскар».

Однако, как пишет BBC, прибыльной карьере в Голливуде Превин предпочел классическую музыку и джаз. А сегодня все вспоминают, как он пытался исполнить фортепианный концерт Грига с Моркамом и Вайзом.

Ранее Пятый канал сообщал, что 26 января на 87 году жизни скончался знаменитый французский композитор, автор музыки к «Шербурским зонтикам» и многим другим фильмам Мишель Легран.

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