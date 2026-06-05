В Китае во время шоу робот ударил ребенка в живот
Мать пострадавшего обратилась в полицию.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Первый случай восстания машин произошел в Китае — во время показательного выступления робот использовал прием кунг-фу на ребенке.
Мать потерпевшего обратилась в полицию.
И теперь главный вопрос: кто и каким образом будет наказан за инцидент.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?