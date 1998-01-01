Видео: Проект «Правнуки победителей» стартует в российский школах 1 марта

Движение Бессмертный полк запускает новый проект — «Правнуки победителей». Его придумали для школьников, чтобы больше узнали о войне, о фронтовых судьбах своих дедов. Создан даже квест по электронным архивам.

— Ребята смогут, изучив эти документы, написать несложное сочинение. И одновременно создать анкету своего фронтовика или труженика тыла, данные о которых есть в этих базах. Затем на основе полученных анкет мы будем проводить отборочные туры, — рассказал руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», Артем Хуторской.

10 победителей этого творческого конкурса 9 мая приедут в Москву и пройдут в первой колонне Бессмертного полка.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что анимационный мультфильм про блокаду Ленинграда презентовали в Петербурге.