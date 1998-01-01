Сотрудник ДПС погиб в ДТП в Москве

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Смертельная авария произошла на юго-западе столицы.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Сотрудник ДПС погиб в Москве при исполнении служебных обязанностей. По информации Пятого канала, мужчина скончался в результате ДТП, которое произошло при выезде из Гагаринского тоннеля, в районе дома 5 по улице Вавилова.

Сообщается, что на указанном участке столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, сотрудник дорожной полиции сильно пострадал после наезда машины, после он скончался в карете скорой помощи. Эта информация пока не подтверждена.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что на сотрудника ГИБДД был совершен наезд в тот момент, когда он оформлял ДТП.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на северо-востоке Петербурга влобовую столкнулись маршрутка и внедорожник.

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