Сотрудник ДПС погиб в ДТП в Москве

Сотрудник ДПС погиб в Москве при исполнении служебных обязанностей. По информации Пятого канала, мужчина скончался в результате ДТП, которое произошло при выезде из Гагаринского тоннеля, в районе дома 5 по улице Вавилова.

Сообщается, что на указанном участке столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, сотрудник дорожной полиции сильно пострадал после наезда машины, после он скончался в карете скорой помощи. Эта информация пока не подтверждена.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что на сотрудника ГИБДД был совершен наезд в тот момент, когда он оформлял ДТП.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на северо-востоке Петербурга влобовую столкнулись маршрутка и внедорожник.