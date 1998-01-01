Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей

Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль привел к резкому сокращению туристического потока в Солсбери. В 2018 году гостей города стало меньше на миллион человек, что составило 27% от общего числа посетителей.

По информации РИА Новости, власти Великобритании выделили Солсбери 3,7 миллиона фунтов (более 320 миллиардов рублей). Часть этой суммы пойдет на ребрендинг города и его рекламу как туристического направления. Деньги также будут направлены на поддержку малого бизнеса, который затронул инцидент с отравлением и последующие следственные действия.

Главной достопримечательностью Солсбери считается готический собор Девы Марии. Он знаменит своим 123-метровым шпилем, что делает его самым высоким средневековым зданием в стране. Кроме того, поблизости находится древний памятник мегалитической культуры — Стоунхендж.

Ранее Пятый канал рассказывал, как неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери.