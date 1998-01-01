Моряки встали на защиту капитана судна, врезавшегося в мост в Южной Корее

Капитан российского судна «Сигранд», которое врезалось в мост в южнокорейском Пусане, был трезв. Об этом заявляют моряки, находившиеся в момент аварии на борту. 1 марта сухогруз посетил консул России в Южной Корее. По его словам, мужчина выпил спиртное уже после того, как произошла авария.

— По заявлению экипажа, капитан в момент столкновения не был в состоянии алкогольного опьянения. Сама эта ситуация возникла из-за того, что не было корейского лоцмана. Не было буксировочных судов, были сложные условия погодные. Ветер и прочее. И при этом не вполне удобно расположение этого пирса, — сказал консул генерального консульства России в Пусане Роман Быков.

Сейчас капитан корабля задержан на трое суток. На самом судне ситуация спокойная. Воды и топлива достаточно.

Ранее Пятый канал сообщал, что российское судно протаранило мост на полном ходу. Теперь переправа нуждается в серьезном ремонте. А на следующий день после ЧП в ремдоке оно еще и загорелось.