Тюменская полиция разработала «правила поведения» для эпатажных блогеров

Глава тюменской полиции предложил ужесточить наказания для эпатажных звезд интернета. Там первыми в России разработали Кодекс чести для блогеров и пранкеров.

Документ пока не имеет юридической силы, его можно считать памяткой для тех, кто собирает лайки на так называемом «черном хайпе». В ней будет описано то, чего делать нельзя.

В последнее время молодежь ради славы в интернете готова на все — пугать, шокировать, удивлять. Однако волна хайпа сменяется волной штрафов и задержаний аж до 12 суток.

Как правильно «хайпануть» и не сесть в тюрьму, разбирался корреспондент Пятого канала Александр Сиротин.

Ранее Пятый канал сообщал, что у петербургских экстремалов появилось новое развлечение — катание на ватрушках прямо по Невскому проспекту.