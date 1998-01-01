В Дагестане ищут хозяина брошенных на произвол судьбы медвежат. Хищники живут в грязном вольере во дворе заброшенной автозаправки. Изредка их подкармливают случайные путешественники.

Сначала владелец животных пытался на них заработать. Предлагал сфотографироваться с косолапыми. А потом исчез и обрек медвежат на верную смерть.

Здоровье хищников серьезно подорвано. Согласно новому закону о жестоком обращении животными, их хозяину может грозить уголовное наказание. За судьбой невольников следит корреспондент Пятого канала Мурад Магомедов.

Ранее Пятый канал рассказывал, как цирковая труппа «забыла» медвежонка в Ижевске.