Российская армия скоро получит ЗРС С-500

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Новейшие зенитные ракетные системы будут превосходить по своим характеристикам даже ЗРК C-400 «Триумф», который считается самым передовым в России.

Фото, видео: Пятый канал

На вооружение российской армии в ближайшее время поступят новейшие зенитные ракетные системы С-500. Об этом сообщает RT со ссылкой на начальника академии генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова.

Как сообщает издание, будущие специалисты зенитных ракетных войск уже осваивают новое оборудование в учебном учреждении в Гатчине.

— В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время, — цитирует генерал-лейтенанта RT.

ЗРС С-500 «Прометей» — новое поколение зенитных ракетных систем «земля — воздух». При помощи нее появится возможность поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Поскольку новая система имеет радиус поражения 600 километров, она сможет найти и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

Отмечается, что новейшие зенитные ракетные системы будут значительно превосходить ЗРК C-400 «Триумф», который на данный момент является самым передовым в России.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые будут поставлены новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

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